Родстер із крилами: виробник іграшок Barbie показав незвичайний електромобіль для ідеальної дівчини

Barbie Extra EV – це концептуальний компактний родстер, який побудований на шасі електричного хетчбека Fiat 500e. Виразна машина з фарами і задніми ліхтарями у формі зірок є шоукаром, який повинен привернути увагу до нової серії легендарних ляльок.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Engadget.

Пухнасті підголовники і колісні диски з райдужним малюнком роблять автомобіль зухвалим. Але вінцем дизайнерського мистецтва є двері у формі крил лебедя, які для посадки піднімаються строго вгору.

Три декоративних вихлопних патрубка у формі зірочок і масивний спойлер завершують образ яскравого родстера. У салоні прописалося оригінальне торпедо від електричного Fiat 500, але пофарбоване в яскраво-рожевий.

Американський виробник іграшок не повідомляє, хто є автором такого сміливого концепт-кара. Але всі бажаючі в рамках виставки могли купити зменшену копію представленого електромобіля за 29,99 доларів. У рекламному ролику нового набору, частиною якого є білий Barbie Extra EV, також згадується вбудований в багажний відсік басейн для домашніх тварин.

Нагадаємо, що Hyundai показала свій флагманський кросовер на електротязі. У серію машина піде через кілька років під ім'ям Ioniq 7.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден запустив виробництво електричних пікапів Hummer EV. Всі електромобілі, вироблені на заводі Factory Zero, будуть базуватися на платформі GM Ultium.