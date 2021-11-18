Родстер с крыльями: производитель игрушек Barbie показал необычный электромобиль для идеальной девушки

Barbie Extra EV – это концептуальный компактный родстер, который построен на шасси электрического хэтчбека Fiat 500e. Выразительная машина с фарами и задними фонарями в форме звезд является шоукаром, который должен привлечь внимание к новой серии легендарных кукол.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Engadget.

Пушистые подголовники и колесные диски с радужным рисунком делают автомобиль вызывающим. Но венцом дизайнерского искусства являются двери в форме крыльев лебедя, которые для посадки поднимаются строго вверх.

Три декоративных выхлопных патрубка в форме звездочек и массивный спойлер завершают образ яркого родстера. В салоне прописалось оригинальное торпедо от электрического Fiat 500, но покрашенное в ярко-розовый.

Американский производитель игрушек не сообщает, кто является автором столь смелого концепт-кара. Но все желающие в рамках выставки могли купить уменьшенную копию представленного электромобиля за 29,99 долларов. В рекламном ролике нового набора, частью которого является белый Barbie Extra EV, также упоминается встроенный в багажный отсек бассейн для домашних животных.

Напомним, что Hyundai показала свой флагманский кроссовер на электротяге. В серию машина пойдет через несколько лет под именем Ioniq 7.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден запустил производство электрических пикапов Hummer EV. Все электромобили, производимые на заводе Factory Zero, будут базироваться на платформе GM Ultium.