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Рейстайлінговий Nissan X-Trail отримав новий 3-циліндровий двигун

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Четвер 18 листопада 2021 08:50
Рейстайлінговий Nissan X-Trail отримав новий 3-циліндровий двигун Оновлений Nissan Rogue (Фото: Nissan)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Nissan до 2022 року оновила для ринку США популярний позашляховик Rogue, який в Україні продається під ім'ям X-Trail. Новий двигун обіцяє кращі в класі економію палива і крутний момент.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Nissan.

Nissan Rogue для 2002 року отримав трициліндровий агрегат VC-Turbo з турбонаддувом. За твердженням японського автовиробника, новий 1,5-літровий двигун розвиває 201 к.с. і 305 Нм крутного моменту, що відповідно на 11% і 24% більше в порівнянні 2,5-літровим агрегатом моделі 2021 року.

Рейстайлінговий Nissan X-Trail отримав новий 3-циліндровий двигун

Крім того, 3-циліндровий мотор з новими текстурованими штовхачами клапанів і покриттям стінок циліндрів з нержавіючої сталі забезпечує кращу в своєму класі економію палива.

Рейстайлінговий Nissan X-Trail отримав новий 3-циліндровий двигун

Завдяки здатності VC-Turbo постійно регулювати ступінь стиснення, "оптимізуючи потужність і ефективність" двигун дозволяє проїжджати на кожному літрі палива на 1,28 кілометра більше, ніж попередник.

Важливо й те, що новий мотор збирається на заводі з виробництва силових агрегатів бренду в Дечерді, штат Теннессі. Це спрощує логістику.

Рейстайлінговий Nissan X-Trail отримав новий 3-циліндровий двигун

Крім усього іншого була модернізована і трансмісія Xtronic, тертя деталей в якій знизилося 32%, що теж сприяло поліпшенню економічності.

Рейстайлінговий Nissan X-Trail отримав новий 3-циліндровий двигун

Оновлений позашляховик в порівнянні з попередником злегка подорожчав, ціни в США починаються від 26 700 доларів. Продажі Nissan Rogue 2022 модельного року стартують цієї зими.

Нагадаємо, що Nissan показав свій новий легкий комерційний автомобіль, який отримав ім'я Townstar. Він замінить компактні фургони NV200 і e-NV200.

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