Рейстайлинговый Nissan X-Trail получил новый 3-цилиндровый двигатель

Компания Nissan к 2022 году обновила для рынка США популярный внедорожник Rogue, который в Украине продается под именем X-Trail. Новый двигатель обещает лучшие в классе экономию топлива и крутящий момент.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Nissan.

Nissan Rogue для 2002 года получил трехцилиндровый агрегат VC-Turbo с турбонаддувом. По утверждению японского автопроизводителя, новый 1,5-литровый двигатель развивает 201 л.с. и 305 Нм крутящего момента, что соответственно на 11% и 24% больше по сравнению 2,5-литровым агрегатом модели 2021 года.

Кроме того, 3-цилиндровый мотор с новыми текстурированными толкателями клапанов и покрытием стенок цилиндров из нержавеющей стали обеспечивает лучшую в своем классе экономию топлива.

Благодаря способности VC-Turbo постоянно регулировать степень сжатия, "оптимизируя мощность и эффективность" двигатель позволяет проезжать на каждом литре топлива на 1,28 километра больше, чем предшественник.

Немаловажно и то, что новый мотор собирается на заводе по производству силовых агрегатов бренда в Дечерде, штат Теннесси. Это упрощает логистику.

Кроме всего прочего была модернизирована и трансмиссия Xtronic, трение деталей в которой снизилось 32%, что тоже способствовало улучшению экономичности.

Обновленный внедорожник в сравнении с предшественником слегка подорожал, цены в США начинаются от 26 700 долларов. Продажи Nissan Rogue 2022 модельного года стартуют этой зимой.

Напомним, что Nissan показал свой новый легкий коммерческий автомобиль, который получил имя Townstar. Он заменит компактные фургоны NV200 и e-NV200.