Стрибок на півстоліття назад: Lamborghini відтворила найперший екземпляр суперкара Countach

Компанія Lamborghini відтворила найперший екземпляр легендарного суперкара

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Lamborghini.

Lamborghini Countach LP500 дебютував на Женевському автосалоні в березні 1971 року і дав відлік новій ері не тільки в історії самої марки, але і в цілому в сегменті суперкарів. Стрімкий клиноподібний силует, плоскі панелі кузова, двері-гільотини, що підійматися вертикально вверх - свого часу машина справила ефект бомби, що розірвалася!

Оригінальний прототип Lamborghini Countach LP500 (Фото: Bertone)

Серійний випуск Countach стартував в 1974 році, але на той час женевського прототипу вже не існувало - в ході підготовки моделі до виробництва він кілька разів допрацьовувався, а врешті-решт закінчив своє життя в бетонній стіні після краш-тесту на пасивну безпеку в березні 1974 року.

До 50-річного ювілею Countach в Lamborghini вирішили заново побудувати оригінальний прототип. Проект виконаний на замовлення приватного клієнта в підрозділі

У компанії особливо відзначають, що для відтворення машини використовувалися автентичні технології півстолітньої давності - по суті, відроджений Countach LP500 практично повністю побудований вручну. Дослідження заводських архівів, опитування колишніх співробітників компанії, оригінальні креслення - в цій роботі компанія постаралася використовувати максимум інформації, щоб новостворений автомобіль до найдрібнішої рисочки відповідав оригіналу та їхав в точності, як 50 років тому.

Відтворений Lamborghini Countach LP500

У проект внесла свою лепту шинна компанія

Нагадаємо, Lamborghini відродила легендарний суперкар Countach у вигляді лімітованої спецверсії. Новий Countach LP 800-4 побудований на базі дрібносерійної моделі Lamborghini Sian FKP 37 2019 року і приводиться в рух двигуном V12 об'ємом 6,5 літра потужністю 803 к. с.