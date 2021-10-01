Прыжок на полвека назад: Lamborghini воссоздала самый первый экземпляр суперкара Countach

Компания Lamborghini воссоздала самый первый экземпляр легендарного суперкара

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Lamborghini.

Lamborghini Countach LP500 дебютировал на Женевском автосалоне в марте 1971 года и дал отсчет новой эпохе не только в истории самой марки, но и в целом в сегменте суперкаров. Стремительный клиновидный силуэт, плоские панели кузова, поднимающиеся вертикально гильотинные двери - в свое время машина произвела эффект разорвавшейся бомбы!

Оригинальный прототип Lamborghini Countach LP500 (Фото: Bertone)

Серийный выпуск Countach стартовал в 1974 году, но к тому времени женевского прототипа уже не существовало - в ходе подготовки модели к производству он несколько раз дорабатывался, а в конце концов закончил свою жизнь в бетонной стене после краш-теста на пассивную безопасность в марте 1974 года.

К 50-летнему юбилею Countach в Lamborghini решили заново построить оригинальный прототип. Проект выполнен по заказу частного клиента в подразделении

В компании особо отмечают, что для воссоздания машины использовались аутентичные технологии полувековой давности - по сути, возрожденный Countach LP500 практически полностью построен вручную. Исследования заводских архивов, опросы бывших сотрудников компании, оригинальные чертежи - в этой работе компания постаралась использовать максимум информации, чтобы новодельный автомобиль до мельчайшей черточки соответствовал оригиналу и ехал в точности, как 50 лет назад.

Воссозданный Lamborghini Countach LP500

В проект внесла свою лепту шинная компания

Напомним, Lamborghini возродила легендарный суперкар Countach в виде лимитированной спецверсии. Новый Countach LP 800-4 построен на базе мелкосерийной модели Lamborghini Sian FKP 37 2019 года и приводится в движение двигателем V12 объемом 6,5 литра мощностью 803 л.с.