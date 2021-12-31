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Проти літаків: на український бронетранспортер Варта встановили новий ракетний комплекс

Автор: Константин Широкун

На одному з армійських полігонів пройшли випробування нового зенітно-ракетного комплексу (ЗРК). Основою для установки нової системи озброєння послужив бронеавтомобіль"Варта".

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Defense Express.

Новий ЗРК під назвою РК-10 розробили в Київському конструкторському бюро "Луч". Нова реактивна система має ближній радіус дії. Вона розрахована на ураження повітряних і наземних цілей на відстані до 12 км. Стеження і наведення на ціль проводиться завдяки лазерної "доріжці".

РК-10 повинен замінити вже застарілий ЗРК "Стріла-10", які перебувають на озброєнні з 1976 року. Старий зенітний комплекс наводиться на ціль, реагуючи на інфрачервоні випромінювання від двигунів техніки. Нові ракети істотно компактніші застарілих моделей, що дозволило встановити ЗРК на більш мобільне шасі.

Бронеавтомобіль "Варта" вироблений підприємством "Українська бронетехніка". Машина побудована на шасі МАЗ-5434. Автомобіль приводиться в рух шестициліндровим турбодизелем Weichai потужністю 380 к.с. Коробка передач - 9-ступінчаста механічна.

Нагадаємо, що в Україну прибули восьмиколісні броньовані шасі Tatra. На машини встановлять нові реактивні системи залпового вогню.

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Автомобільний ринок