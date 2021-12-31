Проти літаків: на український бронетранспортер Варта встановили новий ракетний комплекс

На одному з армійських полігонів пройшли випробування нового зенітно-ракетного комплексу (ЗРК). Основою для установки нової системи озброєння послужив бронеавтомобіль"Варта".
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Defense Express.
Новий ЗРК під назвою РК-10 розробили в Київському конструкторському бюро "Луч". Нова реактивна система має ближній радіус дії. Вона розрахована на ураження повітряних і наземних цілей на відстані до 12 км. Стеження і наведення на ціль проводиться завдяки лазерної "доріжці".
Нагадаємо, що в Україну прибули восьмиколісні броньовані шасі Tatra. На машини встановлять нові реактивні системи залпового вогню.