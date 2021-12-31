Против самолетов: на украинский бронетранспортер Варта установили новый ракетный комплекс

На одном из армейских полигонов прошли испытания нового зенитно-ракетного комплекса (ЗРК). Основой для установки новой системы вооружения послужил бронеавтомобиль "Варта".
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Defense Express.
Новый ЗРК под названием РК-10 разработали в киевском конструкторском бюро "Луч". Новая реактивная система имеет ближний радиус действия. Она рассчитана на поражение воздушных и наземных целей на расстоянии до 12 км. Слежение и наведение на цель производится благодаря лазерной "дорожке".
Напомним, что в Украину прибыли восьмиколесные бронированные шасси Tatra. На машины установят новые реактивные системы залпового огня.