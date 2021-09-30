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Подарунок до 100-річчя: Maybach випустив ексклюзивні версії Mercedes S-Class і позашляховика GLS

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Четвер 30 вересня 2021 11:42
Подарунок до 100-річчя: Maybach випустив ексклюзивні версії Mercedes S-Class і позашляховика GLS Фото: Maybach-Mercedes S-Class (media.daimler.com)
Автор: Константин Широкун

Бренду Maybach в цьому році виповнилося 100 років. На честь знаменного ювілею компанія Mercedes-Benz випустила дві лімітовані версії своїх найлюксовіших моделей - представницького седана S-Class і преміального позашляховика GLS.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Mercedes-Benz.

Обидві спецверіі отримали приставку Edition 100 до назви й будуть випущені лімітованим тиражем всього 100 примірників кожна. Все Edition 100 мають двобарвне забарвлення кузова та ексклюзивні колісні диски. Салон оброблений кристально-білою шкірою designo і чорним деревом.

Подарунок до 100-річчя: Maybach випустив ексклюзивні версії Mercedes S-Class і позашляховика GLSЯк і базовий Maybach-Mercedes GLS, кросовер у ювілейному виконанні оснащено 4,0-літровим V8 з подвійним турбонаддувом, який видає 549 к.с. і 730 Нм крутного моменту. Це дозволяє розганятися з місця до 100 км/год за 4,9 секунди.

Подарунок до 100-річчя: Maybach випустив ексклюзивні версії Mercedes S-Class і позашляховика GLSMercedes-Maybach S-Class приводиться в рух 6,0-літровим V12 потужністю 630 к.с. і 1001 Нм крутного моменту. Розкішний седан розганяється від 0 до 100 км/год за 4,5 секунди.

Подарунок до 100-річчя: Maybach випустив ексклюзивні версії Mercedes S-Class і позашляховика GLSВ якості бонусу при покупці спеціального видання клієнти отримають автомобільний чохол з логотипом Maybach і кристально-білий або чорний шкіряний портфель для документів. Компанія також презентує власникам ювілейних версій срібні фужери для шампанського зі спеціальним гравіюванням.

Подарунок до 100-річчя: Maybach випустив ексклюзивні версії Mercedes S-Class і позашляховика GLSТакож Maybach-Mercedes пропонує ексклюзивну пір'яну ручку з пером з 18-каратного золота, 100 діамантами в корпусі та перламутровим ковпачком.

Продажі ексклюзивних машин стартують у грудні. У Європі поставки спеціальної версії почнуться на початку наступного року. Ціни на новинки поки тримаються в секреті.

Подарунок до 100-річчя: Maybach випустив ексклюзивні версії Mercedes S-Class і позашляховика GLS

Нагадаємо, стартувало серійне виробництво самого Далекобійного електромобіля у світі. Перші екземпляри Lucid Air в спеціальній версії Dream Edition повинні бути доставлені покупцям в кінці наступного місяця.

Також повідомлялося, що глава Mercedes-Benz назвав реальні терміни поставок деяких моделей. Для деяких моделей час очікування може скласти більше року.

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