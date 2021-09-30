Подарок к 100-летию: Maybach выпустил эксклюзивные версии Mercedes S-Class и внедорожника GLS

Марке Maybach в этом году исполнилось 100 лет. В честь знаменательного юбилея компания Mercedes-Benz выпустила две лимитированные версии своих топ-моделей - представительского седан S-Class и премиального внедорожника GLS.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Mercedes-Benz.

Обе спецверии получили приставку Edition 100 к названию и будут выпущены лимитированным тиражом всего 100 экземпляров каждая. Все Edition 100 имеют двухцветную окраску кузова и эксклюзивные колесные диски. Салон отделан кристально-белой кожей designo и черным деревом.

Как и базовый Maybach-Mercedes GLS, кроссовер в юбилейном исполнении оснащен 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом, который выдает 549 л.с. и 730 Нм крутящего момента. Это позволяет разгоняться с места до 100 км/ч за 4,9 секунды.

Mercedes-Maybach S-Class приводится в движение 6,0-литровым V12 мощностью 630 л.с. и 1001 Нм крутящего момента. Роскошный седан разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды.

В качестве бонуса при покупке специального издания клиенты получат автомобильный чехол с логотипом Maybach и кристально-белый или черный кожаный портфель для документов. Компания также презентует владельцам юбилейных версий серебряные фужеры для шампанского со специальной гравировкой.

Также Maybach-Mercedes предлагает эксклюзивную перьевую ручку с пером из 18-каратного золота, 100 бриллиантами в корпусе и перламутровым колпачком.

Продажи эксклюзивных машин стартуют в декабре. В Европе поставки специальной версии начнутся в начале следующего года. Цены на новинки пока держатся в секрете.

Напомним, стартовало серийное производство самого дальнобойного электромобиля в мире. Первые экземпляры Lucid Air в специальной версии Dream Edition должны быть доставлены покупателям в конце следующего месяца.

Также сообщалось, что глава Mercedes-Benz назвал реальные сроки поставок некоторых моделей. Для некоторых моделей время ожидания может составить больше года.