Porsche зробить сімейство 718 Boxster і Cayman електричним

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Car and Driver

Прототипом для майбутньої моделі стане електричний концепт-кар Porsche Mission R, представлений на автосалоні IAA в Мюнхені. Він за розмірами близький до серійного Porsche 718 Cayman, але трохи ширше і нижче.

Концепт Porsche Mission R

Що стосується інтер'єру, то він буде менш консервативним - середній вік покупця Porsche 718 на найважливішому для марки китайському ринку становить 31 рік.

Потужність та динамічні характеристики електричної новинки поки невідомі, але будуть порівнянні з нинішнім 718-м. Версії початкового рівня, ціна яких значно нижче вартості 911, отримають електромотор на задній осі. У топ-модифікаціях додасться передній двигун, що зробить електричний 718-й першим повноприводником в сімействі.

Одним з найважливіших завдань при розробці електромобіля буде зниження ваги. Електричний Porsche Taycan навіть в початковій комплектації з маленькою батареєю важить дві тонни. У планах знизити цю планку для 718-го до 1650 кг.

Іншим завданням стане забезпечення при зниженій масі оптимального пробігу без підзарядки - в Porsche встановили собі мінімальну планку в 400 кілометрів.

Електричний Porsche 718 буде як і раніше продаватися у версіях Boxster і Cayman. Дебют новинки запланований на 2024 рік. Продажі в США стартують роком пізніше.

Раніше ми повідомляли, що Porsche протестує проти того, що Італія хоче зберегти випуск суперкарів з ДВС після 2035 року. У компанії вважають, що спортивні машини на електротязі незабаром зможуть повністю перевершити бензинові аналоги.