Porsche сделает семейство 718 Boxster и Cayman электрическим

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Car and Driver

Прототипом для будущей модели станет электрический концепт-кар Porsche Mission R, представленный на автосалоне IAA в Мюнхене. Он по размерам близок к серийному Porsche 718 Cayman, но чуть шире и ниже.

Концепт Porsche Mission R

Что касается интерьера, то он будет менее консервативным – средний возраст покупателя Porsche 718 на самом важном для марки китайском рынке составляет 31 год.

Мощностные и динамические характеристики электрической новинки пока неизвестны, но будут сравнимы с нынешним 718-м. Версии начального уровня, цена которых значительно ниже стоимости 911, получат электромотор на задней оси. В топ-модификациях добавится передний двигатель, что сделает электрический 718-й первым полноприводником в семействе.

Одной из самых важных задач при разработке электромобиля будет снижение веса. Электрический Porsche Taycan даже в начальной комплектации с маленькой батареей весит две тонны. В планах снизить эту планку для 718-го до 1650 кг.

Другой задачей станет обеспечение при сниженной массе оптимального пробега без подзарядки - в Porsche установили себе минимальную планку в 400 километров.

Электрический Porsche 718 будет по-прежнему продаваться в версиях Boxster и Cayman. Дебют новинки запланирован на 2024 год. Продажи в США стартуют годом позже.

Ранее мы сообщали, что Porsche протестует против того, что Италия хочет сохранить выпуск суперкаров с ДВС после 2035 года. В компании считают, что спортивные машины на электротяге вскоре смогут полностью превзойти бензиновые аналоги.