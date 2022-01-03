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Підкорювач бездоріжжя: представлено найменший у світі шестиколісний електрокар

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Понеділок 03 січня 2022 10:07
Підкорювач бездоріжжя: представлено найменший у світі шестиколісний електрокар Фото: пікап Wuling (autohome.com.cn)
Автор: Константин Широкун

Бюджетний електромобіль Wuling Hongguang Mini в Китаї охрестили народним. Він вже кілька місяців утримує звання найпопулярнішого електрокара в країні. Компанія підготувала незвичайну позашляхову версію сітікара на електротязі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autohome.

Незвичайну машину фотографи "зловили" в одному з китайських мегаполісів. Шестиколісний пікап поки існує в єдиному екземплярі. Але не можна виключати того, що такий електрокар незабаром стане серійним. За елементами екстер'єру шестиколісний позашляховик багато в чому повторює концепт-кар Wuling Hongguang Mini EV Special Edition, представлений минулого року.

Підкорювач бездоріжжя: представлено найменший у світі шестиколісний електрокар Від серійної машини крім більшої кількості осей, електромобіль відрізняється незвичайною діодної головною оптикою, розширювачами колісних арок, наявністю протитуманних фар і власне вантажної платформи.

Про технічну складову компактного позашляховика офіційні дані відсутні. Якщо пікапу силова установка дісталася від серійного електромобіля, то Wuling приводиться в рух електромотором потужністю 27 к.с.

Нагадаємо, що найбільш продаваний електрокар розбили в краш-тесті з іншим електромобілем. Машини розбилися зі швидкістю 64 км / год, кожна з перекриттям 50%.

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