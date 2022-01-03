ru ua
Пн, 03 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Покоритель бездорожья: представлен самый маленький в мире шестиколесный электрокар

Новина українською →
Понедельник 03 января 2022 10:07
Покоритель бездорожья: представлен самый маленький в мире шестиколесный электрокар Фото: пикап Wuling (autohome.com.cn)
Автор: Константин Широкун

Бюджетный электромобиль Wuling Hongguang Mini в Китае окрестили народным. Он уже несколько месяцев удерживает звание самого популярного электрокара в стране. Компания подготовила необычную внедорожную версию ситикара на электротяге.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autohome.

Необычную машину фотографы запечатлели в одном из китайских мегаполисов. Шестиколесный пикап пока существует в единственном экземпляре. Но нельзя исключать, что такой электрокар вскоре станет серийным. По элементам экстерьера шестиколесный внедорожник во многом повторяет концепт-кар Wuling Hongguang Mini EV Special Edition, представленный в прошлом году.

Покоритель бездорожья: представлен самый маленький в мире шестиколесный электрокар От серийной машины кроме большего количества осей, электромобиль отличается необычной диодной головной оптикой, расширителями колесных арок, наличием противотуманных фар и собственно грузовой платформы.

О технической составляющей компактного внедорожника официальные данные отсутствуют. Если пикапу силовая установка досталась от серийного электромобиля, то Wuling приводится в движение электромотором мощностью 27 л.с.

Напомним, что самый продаваемый электрокар разбили в краш-тесте с другим электромобилем. Машины разбились со скоростью 64 км/ч, каждая с перекрытием 50%.

Ранее мы сообщали, что сотню поврежденных торнадо новых суперкаров Chevrolet Corvette отправят под пресс. Все они существенно повреждены и не подлежат ремонту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения