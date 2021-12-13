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Найбільш продаваний електрокар розбили в краш-тесті з іншим електромобілем

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Понеділок 13 грудня 2021 15:45
Найбільш продаваний електрокар розбили в краш-тесті з іншим електромобілем Краш-тест Wuling Mini EV (Фото: скріншот YouTube)
Автор: Олександр Мороз

Суперником суперкомпакту Wuling Mini EV в краш-тесті став електромобільчик зі свинцево-кислотними акумуляторами, який пародіє Mercedes-Benz G-Class.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на агентство MSN.

Найбільш продаваний електрокар розбили в краш-тесті з іншим електромобілем

Електрокар Wuling Mini EV розкуповується в Китаї як гарячі пиріжки, оскільки задовольняє основні потреби в транспорті за доступною ціною в 28 800 – 43 600 юанів (4500-6800 доларів США).

Найбільш продаваний електрокар розбили в краш-тесті з іншим електромобілем

Тільки в листопаді було продано 40 тисяч цих автомобільчиків, а загальний тираж з моменту дебюту моделі півтора роки тому вже досяг півмільйона. І це не квадроцикл, а справжній чотиримісний автомобіль і навіть набором деяких зручностей.

Найбільш продаваний електрокар розбили в краш-тесті з іншим електромобілем

Днями в продаж надійшла відкрита версія найдешевшого і одного з найуспішніших китайських електромобілів. Там більш, актуальним стає питання-наскільки безпечний подібний транспорт?

Найбільш продаваний електрокар розбили в краш-тесті з іншим електромобілем

У Китаї провели краш-тест Wuling Mini EV – причому у зіткненні з другим електромобілем порівнянних розмірів. У спаринг-партнері взяли кумедного карлика зі свинцево-кислотними акумуляторами, що віддалено нагадує Mercedes-Benz G-Class.

Машини розбилися зі швидкістю 64 км / год, кожна з перекриттям 50%. І хоча машини були приблизно однакової ваги (близько 560 кг), Китайський "Кубик" виявився майже повністю зруйнований, не залишивши "пасажирам" ні найменшого шансу вижити.

У Wuling Wuling Mini EV справи йдуть набагато краще. Все-таки, це розробка спільного підприємства SAIC-GM-Wuling. Хоча електромобіль не має інноваційних систем безпеки, в ньому передбачена зона деформації передньої частини.

У порівнянні з пасажиром на передньому сидінні, у водія менше шансів вижити через можливу травму голови. Двері злегка заклинило в отворах, але найбільш небезпечний вузол, батарея, залишилася практично неушкодженою.

Найбільш продаваний електрокар розбили в краш-тесті з іншим електромобілем

Попри, в цілому, сприятливий краш-тест, залишаються питання: що буде з крихітним електромобільчиком в разі його зіткнення, наприклад, з повнорозмірним позашляховиком?

Нагадаємо, що з'явилися перші фото і відео серійної версії електричного пікапа Tesla Cybertruck. Машину зняли на випробувальному полігоні компанії в Північній Каліфорнії.

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