"Чорна мітка" на Хеллоуїн: показано найпотужніший Rolls-Royce Ghost Black Badge

Компанія Rolls Royce представила Ghost у версії Black Badge. Седан отримав форсований двигун, поліпшену динаміку, а також ексклюзивну обробку кузова і салону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Rolls-Royce.
На продукцію лінійки Black Badge припадає більше чверті всіх проданих Rolls Royce. Тому новому Ghost у версії Black Badge було приділено серйозну увагу. Фанати марки можуть вибрати один з 44 тисячі існуючих кольорів кузова, або навіть запропонувати свій. Але більшість покупців виберуть чорну фарбу.
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