"Черная метка" на Хэллоуин: показан самый мощный Rolls-Royce Ghost Black Badge

Компания Rolls Royce представила Ghost в версии Black Badge. Седан получил форсированный двигатель, улучшенную динамику, а также эксклюзивную отделку кузова и салона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Rolls-Royce.

На продукцию линейки Black Badge приходится более четверти всех проданных Rolls Royce. Потому новому Ghost в версии Black Badge было уделено серьезное внимание. Фанаты марки могут выбрать один из 44 тысячи существующих цветов кузова, или даже предложить свой. Но большинство покупателей выберут черную краску.

Утверждается, что это самый темный черный цвет, доступный на серийных автомобилях. На электростатически заряженный кузов наносится 45 кг краски, которая затем покрывается двумя слоями лака и полируется вручную.

Весь процесс покраски занимает до пяти часов. Маскот "Дух экстаза", решетка радиатора и другие хромированные элементы получили темную отделку, 21-дюймовые колеса созданы из 44-слойного углеродного волокна.

Бензиновый 6,75-литровый двигатель V12 с двойным турбонаддувом получил дополнительные 29 л.с. Теперь мотор развивает 591 л.с., что позволяет седану разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды. "Тонированный" Rolls-Royce также получил модернизированную пневматическую подвеску и перенастроенный выхлоп. Rolls-Royce Ghost в спецверсии Black Badge минимально оценен в 393 500 долларов.

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