"Черная метка" на Хэллоуин: показан самый мощный Rolls-Royce Ghost Black Badge

Компания Rolls Royce представила Ghost в версии Black Badge. Седан получил форсированный двигатель, улучшенную динамику, а также эксклюзивную отделку кузова и салона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Rolls-Royce.
На продукцию линейки Black Badge приходится более четверти всех проданных Rolls Royce. Потому новому Ghost в версии Black Badge было уделено серьезное внимание. Фанаты марки могут выбрать один из 44 тысячи существующих цветов кузова, или даже предложить свой. Но большинство покупателей выберут черную краску.
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