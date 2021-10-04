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Поки Rolls-Royce роздумує, китайці почали поставки в Норвегію електричного "Cullinan"

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Понеділок 04 жовтня 2021 13:20
Поки Rolls-Royce роздумує, китайці почали поставки в Норвегію електричного "Cullinan" Hongqi E-HS9 (Фото: hongqi-auto.com)
Автор: Олександр Мороз

Люкс-бренд Hongqi, що входить до групи FAW, вийшов на норвезький ринок з розкішним електричним позашляховиком E-HS9. Китайська модель вже отримала 500 замовлень в цій скандинавській країні.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на офіційний сайт Hongqi-Auto.

Поки Rolls-Royce роздумує, китайці почали поставки в Норвегію електричного &quot;Cullinan&quot;

Розкішний позашляховик представлений виключно з системою повного приводу з двома електромоторами (по одному на кожній осі). Залежно від виконання сумарна потужність силової установки складе 435 або 550 к.с. на вибір пропонуються три види тягової батареї ємністю 85, 99 або 120 кВт∙год. заявлений пробіг на одній зарядці — 460, 510 або 650 км відповідно.

Поки Rolls-Royce роздумує, китайці почали поставки в Норвегію електричного &quot;Cullinan&quot;

У 6/7-місному салоні віртуальний кокпіт "Zhilian", що включає в себе до трьох великих панорамних дисплеїв, інтегрований з панеллю приладів, інформаційно-розважальним комплексом, навігацією і аудіосистемою.

Поки Rolls-Royce роздумує, китайці почали поставки в Норвегію електричного &quot;Cullinan&quot;

Управління двозонним клімат-контролем, налаштуваннями сидінь, масажем і вентиляцією доступно з окремого тачскріна на центральній консолі. Електромобіль забезпечений 24 різними сенсорами і датчиками, що забезпечують даними комплекс систем безпеки.

Поки Rolls-Royce роздумує, китайці почали поставки в Норвегію електричного &quot;Cullinan&quot;

Також в арсеналі позашляховика пневматична підвіска з адаптивними амортизаторами, сім режимів їздової електроніки і адаптивний круїз-контроль з трасовим автопілотом.

Поки Rolls-Royce роздумує, китайці почали поставки в Норвегію електричного &quot;Cullinan&quot;

Хоча Hongqi E-HS9 називають китайським "Rolls-Royce Cullinan", його ціна в Норвегії починається всього лише з 619 900 крон, або майже 62 000 євро. І навіть в максимальній комплектації Exclusive позашляховик обійдеться в 779 900 крон (близько 78 000 євро). Швидше його можна вважати конкурентом більш компактного кросовера Tesla Model X. Але навіть американець коштує істотно дорожче - 1,05 млн крон або майже 100 тисяч євро в перерахунку.

А з Cullinan цей Хунци конкурувати не буде, хоча б з тієї простої причини, що Rolls-Royce навіть не має представництва в цій скандинавській країні.

Нагадаємо, що Rolls-Royce показав перший серійний електромобіль з легким камуфляжем. Новинка під ім'ям Spectre повинна бути офіційно представлена в четвертому кварталі 2023 року.

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