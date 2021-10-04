ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Пока Rolls–Royce раздумывает, китайцы начали поставки в Норвегию электрического "Cullinan"

Новина українською →
Понедельник 04 октября 2021 13:20
Пока Rolls–Royce раздумывает, китайцы начали поставки в Норвегию электрического "Cullinan" Hongqi E-HS9 (Фото: hongqi-auto.com)
Автор: Александр Мороз

Входящий в группу FAW люкс-бренд Hongqi вышел на норвежский рынок с роскошным электрическим внедорожником E-HS9. Китайская модель уже получила 500 заказов в этой скандинавской стране.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на официальный сайт Hongqi-Auto.

Пока Rolls–Royce раздумывает, китайцы начали поставки в Норвегию электрического &quot;Cullinan&quot;

Роскошный внедорожник представлен исключительно с системой полного привода с двумя электромоторами (по одному на каждой оси). В зависимости от исполнения суммарная мощность силовой установки составит 435 либо 550 л.с. На выбор предлагаются три вида тяговой батареи емкостью 85, 99 или 120 кВт∙ч. Заявленный пробег на одной зарядке — 460, 510 или 650 км соответственно.

Пока Rolls–Royce раздумывает, китайцы начали поставки в Норвегию электрического &quot;Cullinan&quot;

В 6/7-местном салоне виртуальный кокпит "Zhilian", включающий в себя до трех больших панорамных дисплеев, интегрирован с приборной панелью, информационно-развлекательным комплексом, навигацией и аудиосистемой.

Пока Rolls–Royce раздумывает, китайцы начали поставки в Норвегию электрического &quot;Cullinan&quot;

Управление двухзонным климат-контролем, настройками сидений, массажем и вентиляцией доступно с отдельного тачскрина на центральной консоли. Электромобиль снабжен 24 различными сенсорами и датчиками, обеспечивающими данными комплекс систем безопасности.

Пока Rolls–Royce раздумывает, китайцы начали поставки в Норвегию электрического &quot;Cullinan&quot;

Также в арсенале внедорожника пневматическая подвеска с адаптивными амортизаторами, семь режимов ездовой электроники и адаптивный круиз-контроль с трассовым автопилотом.

Пока Rolls–Royce раздумывает, китайцы начали поставки в Норвегию электрического &quot;Cullinan&quot;

Хотя Hongqi E-HS9 называют китайским "Rolls-Royce Cullinan", его цена в Норвегии начинается всего лишь с 619 900 крон, или почти 62 000 евро. И даже в максимальной комплектации Exclusive внедорожник обойдется в 779 900 крон (около 78 000 евро). Скорее его можно считать конкурентом более компактного кроссовера Tesla Model X. Но даже американец стоит существенно дороже – 1,05 млн крон или почти 100 тысяч евро в пересчете.

А с Cullinan этот Хунцы конкурировать не будет, хотя бы по той простой причине, что Rolls-Royce даже не имеет представительства в этой скандинавской стране.

Напомним, что Rolls-Royce показал первый серийный электромобиль с легким камуфляжем. Новинка под именем Spectre должна быть официально представлена в четвертом квартале 2023 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
электромобили
Мнения
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения