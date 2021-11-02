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Залучили гонщиків: Cupra створює швидкий електричний кросовер за допомоги спортсменів

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Вівторок 02 листопада 2021 09:20
Залучили гонщиків: Cupra створює швидкий електричний кросовер за допомоги спортсменів Фото: Cupra Born (seat-mediacenter.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Cupra розробляла Born, спортивну версію електричного Volkswagen ID.3, із залученням гонщиків. Спортсмени Маттіас Екстрем і Жене Хорді відточують керованість електромобіля в самих різних умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Cupra.

Екстрем, дворазовий чемпіон DTM і чемпіон світу з ралі-кросу FIA, і Жене, переможець 24-годинних гонок на витривалість в Ле-Мані, кажуть, що їм було поставлено завдання визначити межу можливостей машини на трасі, щоб вона добре керувалася у будь-яких умовах.

Залучили гонщиків: Cupra створює швидкий електричний кросовер за допомоги спортсменів"Ми хочемо, щоб автомобілі Cupra були точними в управлінні, динамічними і передавали водієві характер дороги", - сказала Марта Альмуні, технічний директор з розвитку Born. "Це те, що ці професійні водії дуже добре вміють визначати, тому ми використовуємо їх досвід і поради в доведенні нового продукту".

Залучили гонщиків: Cupra створює швидкий електричний кросовер за допомоги спортсменівПілоти вправлялися на замерзлому озері в Лапландії. Але випробування не обмежувалися тільки крижаним треком.

"Сухий, мокрий і крижаний асфальт, гравій, сніг, грунтова дорога і слизькі поверхні. Ми подбали про те, щоб машина працювала однаково добре на будь-якому покритті", - сказав Екстрем. "Cupra Born настільки універсальний, що підходить для всіх, від самого обережного водія до людини, яка шукає максимальне задоволення від водіння".

Залучили гонщиків: Cupra створює швидкий електричний кросовер за допомоги спортсменів

Пілоти також брали участь в налаштуванні рульового управління, коригували форму рульового колеса і навіть вплинули на форму і розмір педалей.

Для більшого драйву на трасі Cupra отримає систему e-Boost. Ця функція на короткий час дає водієві додаткові 27 к.с. вона активується на швидкостях від 80 до 120 км/год у збільшує потужність силової установки машини з 201 до 228 к.с.

Раніше ми писали, що у Києві відзначили День автомобіліста виставкою ретроавтомобілів. На набережній зібралося понад 50 класичних машин.

Також повідомлялося, що названа точна дата прем'єри першого електромобіля Subaru. Електричний кросовер назвуть Solterra.

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