Подключили гонщиков: Cupra создает быстрый электрический кроссовер с помощью спортсменов

Компания Cupra разрабатывала Born, спортивную версию электрического Volkswagen ID.3, с привлечением гонщиков. Спортсмены Маттиас Экстрём и Жене Хорди оттачивают управляемость электромобиля в самых разных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Cupra.

Экстрём, двукратный чемпион DTM и чемпион мира по ралли-кроссу FIA, и Жене, победитель 24-часовых гонок на выносливость в Ле-Мане, говорят, что им была поставлена ​​задача определить предел возможностей машины на трассе, чтобы он хорошо управлялся в любых условиях.

"Мы хотим, чтобы автомобили Cupra были точными в управлении, динамичными и передавали водителю характер дороги", - сказала Марта Альмуни, технический директор по развитию Born. "Это то, что эти профессиональные водители очень хорошо умеют определять, поэтому мы используем их опыт и советы в доводке нового продукта".

Пилоты упражнялись на замерзшем озере в Лапландии. Но испытания не ограничивались только ледяным треком.

"Сухой, мокрый и ледяной асфальт, гравий, снег, грунтовая дорога и скользкие поверхности. Мы позаботились о том, чтобы машина работала одинаково хорошо на любом покрытии", - сказал Экстрём. "Cupra Born настолько универсален, что подходит для всех, от самого осторожного водителя до человека, ищущего максимальное удовольствие от вождения".

Пилоты также участвовали в настройке рулевого управления Born, корректировали форму рулевого колеса и даже повлияли на форму и размер педалей.

Для большего драйва на трассе Cupra получит систему e-Boost. Эта функция на короткое время дает водителю дополнительные 27 л.с. Она активируется на скоростях от 80 до 120 км/ч у увеличивает мощность силовой установки машины с 201 до 228 л.с.

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