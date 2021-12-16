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Подарунок на Різдво: Ford запустив безпілотну доставку їжі літнім людям

Автор: Олександр Мороз

Компанія Ford Motor разом зі своїм благодійним фондом запустила на південному заході Детройта пілотний проект з доставки їжі автономними транспортними засобами

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням напрес-службу Ford.

За заявою компанії, на першому етапі програми буде доставлено 10 000 фунтів (близько 4536 кг) свіжих продуктів літнім людям, які не можуть відвідувати магазини через проблеми з мобільністю.

Доставкою продуктів займається низькошвидкісний електричний шаттл Polaris GEM, доопрацьований Ford і його дочірньою компанією Quantum Signal AI. Дизайн розмальовки машини створила студентка детройтської школи мистецтв Брук Сноу - отримані за цю роботу 5 тисяч доларів вона витратила на оплату навчання.

Оскільки це поки експеримент, що демонструє можливе застосування безпілотників, в кабіні шаттла для підстраховки знаходяться два співробітники проекту. Крім того, поки до справи не підключили роботів-кур'єрів, комусь потрібно заносити продукти на поріг квартири.

Проте, відпрацювання технології йде повним ходом - оператор в комп'ютерній диспетчерській може повністю брати на себе управління шатлом.

По мірі вдосконалення системи подібні шатли зможуть перевозити посилки і пакети з їжею без участі людей, а безпосередню доставку візьмуть на себе дрони або роботи-кур'єри.

Нагадаємо, що тепер Ford Kuga можна придбати тільки з бензиновими силовими агрегатами. Автовиробник виключив з моторної лінійки 1,5-літрові і 2,0-літрові дизельні двигуни сімейства EcoBlue.

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Ford