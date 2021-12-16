Подарок на Рождество: Ford запустил беспилотную доставку еды пожилым людям

Компания Ford Motor вместе со своим благотворительным фондом запустила на юго-западе Детройта пилотный проект по доставке еды автономными транспортными средствами

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Ford.

По заявлению компании, на первом этапе программы будет доставлено 10 000 фунтов (около 4536 кг) свежих продуктов пожилым людям, которые не могут посещать магазины из-за проблем с мобильностью.

Доставкой продуктов занимается низкоскоростной электрический шаттл Polaris GEM, доработанный Ford и его дочерней компанией Quantum Signal AI. Дизайн раскраски машины создала студентка Детройтской школы искусств Брук Сноу – полученные за эту работу 5 тысяч долларов она потратила на оплату обучения.

Поскольку это пока эксперимент, демонстрирующий возможное применение беспилотников, в кабине шаттла для подстраховки находятся два сотрудника проекта. Кроме того, пока к делу не подключили роботов-курьеров, кому-то нужно заносить продукты на порог квартиры.

Тем не менее, отработка технологии идет полным ходом – находящийся в компьютерной диспетчерской оператор может полностью брать на себя управление шаттлом.

По мере совершенствования системы подобные шаттлы смогут перевозить посылки и пакеты с едой без участия людей, а непосредственную доставку возьмут на себя дроны либо роботы-курьеры.

Напомним, что теперь Ford Kuga можно приобрести только с бензиновыми силовыми агрегатами. Автопроизводитель исключил из моторной линейки 1,5-литровые и 2,0-литровые дизельные двигатели семейства EcoBlue.