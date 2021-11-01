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Планета оценит: премиальный седан Bentley Flying Spur перевели на топливо из соломы

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Понедельник 01 ноября 2021 10:00
Планета оценит: премиальный седан Bentley Flying Spur перевели на топливо из соломы Фото: Bentley Flying Spur Hybrid (bentleymedia.com)
Автор: Константин Широкун

Bentley Flying Spur Hybrid преодолел более 700 км на топливе из соломы и геотермальной энергии. Компания отмечает, что это важный шаг в исследовании биотоплива, которое можно использовать без модификации двигателя.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Bentley.

Плагин-гибридный седан преодолел 733 км по Исландии на одном баке топлива, выбрасывая при этом на 45% меньше CO2 по сравнению с обычным автомобилем. Все благодаря биотопливу, который соответствует стандартам EN228, и состоит из отходов биомассы, в данном случае соломы.

Планета оценит: премиальный седан Bentley Flying Spur перевели на топливо из соломыПроцесс производства биотоплива требует, чтобы отходы биомассы были расщеплены с помощью ферментации, в результате которой образуется этанол. Затем он дегидратируется с образованием этилена, который можно превратить в бензин с помощью процесса, называемого олигомеризацией.

Планета оценит: премиальный седан Bentley Flying Spur перевели на топливо из соломыBentley Flying Spur Hybrid приводится в движение 2,9-литровым бензиновым двигателем V6 в паре с электродвигателем. Вместе они генерируют 544 л.с. и 750 Нм максимального крутящего момента.

Компания также гордится, что седан может использовать биотопливо, и для этого никак не нужно изменять настойки силового агрегата. Инженеры Bentley фокусируются на изучении биотоплива и потенциально готовы инвестировать в его производство в отдельных регионах Европы.

Планета оценит: премиальный седан Bentley Flying Spur перевели на топливо из соломыРанее мы писали, что в Киеве отметили День автомобилиста выставкой ретроавтомобилей. На набережной собралось более 50 классических машин.

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