Є перший мільйон: кияни масово платять за паркування автомобілів наперед

За останні місяці 34 установи в Києві скористалися послугою передплаченого паркування для потреб свого бізнесу. Міський бюджет отримав понад 1 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Телеграм-канал заступника голови КМДА Костянтина Усова.
"Серед закладів - салони краси, ресторани, бізнес-центри, офіси, бутіки, банківські установи, готелі та навіть вищі навчальні заклади. Всього зарезервували 145 паркомісць", – зазначив Костянтин Усов.
Також повідомлялося, що згорілий корабель з 4000 машин може викликати подорожчання електрокарів. Однією з причин загоряння називають перегрів батареї електромобіля.
Раніше ми писали, що Volkswagen почав продавати свій Найдешевший електромобіль. Міський хетчбек e-Up! Знову можна придбати після 14-місячної перерви.