Есть первый миллион: киевляне массово платят за парковку автомобилей наперед

За последние месяцы 34 учреждения в Киеве воспользовались услугой предоплаченной парковки для нужд своего бизнеса. Городской бюджет получил более 1 млн. гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Телеграм-канал заместителя председателя КГГА Константина Усова.

"Среди заведений – салоны красоты, рестораны, бизнес-центры, офисы, бутики, банковские учреждения, гостиницы и даже высшие учебные заведения. Всего зарезервировали 145 паркомест", – отметил Константин Усов.

По его словам, общая сумма, полученная от этого бюджета Киева, составляет 1 142 631 грн. "Если вы видите такую ​​табличку перед заведением – знайте: это ответственный бизнес, который честно подписался на место. Убедиться в этом можно, перейдя по QR-коду. В то же время очень много предприятий, которые ставят перед своими зданиями конусы и другие преграды для незаконного резерва паркомест. Каждый день работники "Киевтранспарксервиса" убирают незаконно стоящие элементы, освобождая места для каждого, кому нужно припарковаться", – сказал замглавы КГГА.

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