Есть первый миллион: киевляне массово платят за парковку автомобилей наперед

За последние месяцы 34 учреждения в Киеве воспользовались услугой предоплаченной парковки для нужд своего бизнеса. Городской бюджет получил более 1 млн. гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Телеграм-канал заместителя председателя КГГА Константина Усова.
"Среди заведений – салоны красоты, рестораны, бизнес-центры, офисы, бутики, банковские учреждения, гостиницы и даже высшие учебные заведения. Всего зарезервировали 145 паркомест", – отметил Константин Усов.
Также сообщалось, что сгоревший корабль с 4000 машин может вызвать подорожание электрокаров. Одной из причин возгорания называют перегрев батареи электромобиля.
Ранее мы писали, что Volkswagen начал продавать свой самый дешевый электромобиль. Городской хэтчбек e-Up! Снова можно приобрести после 14-месячного перерыва.