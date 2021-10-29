RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Перехід на водень: новий Range Rover може отримати версію на паливних елементах

Автор: Константин Широкун

Ще не вляглися розмови про новий Range Rover, як приспіла нова сенсаційна заява: позашляховик можуть перевести на водень.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.

Нік Міллер, Керівник інженерного бюро Jaguar Land Rover Ltd, заявив, що нова платформа MLA, на яку переїхав позашляховик, розрахована на установку водневої трансмісії, натякаючи на можливу появу версії на водневих паливних елементах.

Компанія Land Rover раніше оголосила, що в рамках програми Project Zeus працює над прототипом Defender на водневому паливі. Випробування "водневого" Land Rover почнуться в цьому році. Воднева силова установка складається з паливного елемента, водневого паливного бака, акумуляторної батареї і вихлопної системи, що виділяє тільки воду.

Довгостроковий план компанії передбачає наявність в модельній лінійці машин на паливних елементах в якості альтернативи електромобілям. До 2030 року кожна модель Land Rover повинна мати електричну версію, а частка продажів електричних і водневих машин повинна перевищити 60%.

Раніше ми писали, що у Apple CarPlay та Android Auto з'явився конкурент. Китайська компанія Oppo показала власну платформу для автомобільних мультимедійних систем.

Також повідомлялося, що представлено нове покоління гібридного кросовера Mitsubishi Outlander. 2,4-літровий атмосферник 4b12 тепер розвиває 133 к. с.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок