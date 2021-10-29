Перехід на водень: новий Range Rover може отримати версію на паливних елементах

Ще не вляглися розмови про новий Range Rover, як приспіла нова сенсаційна заява: позашляховик можуть перевести на водень.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.

Нік Міллер, Керівник інженерного бюро Jaguar Land Rover Ltd, заявив, що нова платформа MLA, на яку переїхав позашляховик, розрахована на установку водневої трансмісії, натякаючи на можливу появу версії на водневих паливних елементах.

Компанія Land Rover раніше оголосила, що в рамках програми Project Zeus працює над прототипом Defender на водневому паливі. Випробування "водневого" Land Rover почнуться в цьому році. Воднева силова установка складається з паливного елемента, водневого паливного бака, акумуляторної батареї і вихлопної системи, що виділяє тільки воду.

Довгостроковий план компанії передбачає наявність в модельній лінійці машин на паливних елементах в якості альтернативи електромобілям. До 2030 року кожна модель Land Rover повинна мати електричну версію, а частка продажів електричних і водневих машин повинна перевищити 60%.

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