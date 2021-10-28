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Представлено нове покоління гібридного кросовера Mitsubishi, популярного у Нацполіції

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Четвер 28 жовтня 2021 14:34
Представлено нове покоління гібридного кросовера Mitsubishi, популярного у Нацполіції Mitsubishi Outlander PHEV (Фото: Mitsubishi)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Mitsubishi представила бензоелектричну версію кросовера Outlander четвертого покоління. Принципово силова установка Outlander PHEV залишилася теж самою, але всі її компоненти були оновлені.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Mitsubishi.

Представлено нове покоління гібридного кросовера Mitsubishi, популярного у Нацполіції

Зовні новий гібридний Аутлендер можна відрізнити від звичайного автомобіля четвертої генерації лише по двох лючках по обох бортах кузова і відповідним шильдикам - Plug-in Hybrid EV і PHEV.

Представлено нове покоління гібридного кросовера Mitsubishi, популярного у Нацполіції

2,4-літровий атмосферник 4b12 тепер розвиває 133 к.с. і 195 Нм проти 135 і 211 у попередника. Передній електромотор видає 85 кВт (115 к.с./255 Нм - 60 кВт/195 Нм. Електродвигун на задній осі тепер видає 100 кВт (136 к.с./195 Нм) замість 70 кВт/137 Нм.

Представлено нове покоління гібридного кросовера Mitsubishi, популярного у Нацполіції

Тягова батарея зі збільшеною до 20 кВт∙год ємністю забезпечує до 87 км пробігу на одній зарядці по циклу WLTC. При коротких поїздках на роботу і додому можна взагалі обійтися без запуску ДВС.

Представлено нове покоління гібридного кросовера Mitsubishi, популярного у Нацполіції

Акумулятори повністю заряджаються від побутової електромережі за 7,5 год, а від швидкої колонки — за 38 хвилин до 80%. Крім того, в багажнику є 220-вольтова розетка для живлення зовнішнього обладнання.

До послуг водія три режими їзди: нормальний (ДВС і електромотори), електричний (без запуску ДВС) і економічний (зарядка акумулятора від ДВС в русі або на стоянці).

Представлено нове покоління гібридного кросовера Mitsubishi, популярного у Нацполіції

Продажі стартують в Японії вже в грудні, тут кросовер оцінений від 41 тисячі доларів. Поставки гібрида в США почнуться в другому півріччі 2022-го.

Строки поява нового Mitsubishi Outlander PHEV в Україні залежать від багатьох факторів і в першу чергу - від розвитку ситуації з дефіцитом напівпровідників. Як ми повідомляли раніше, навіть звичайний бензиновий Outlander нового покоління приїде до нас тільки наступного літа.

Нагадаємо, що поставки Mitsubishi Outlander четвертої генерації на український ринок почнуться влітку 2022 року. Ймовірно, новинка отримає кілька гібридних варіантів, серед яких буде і підзаряджається модифікація.

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