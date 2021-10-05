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Официально: Mercedes прощается с Daimler и вступает в новую эру

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Вторник 05 октября 2021 08:46
Официально: Mercedes прощается с Daimler и вступает в новую эру Mercedes и Daimler (Фото: daimler.com)
Автор: Александр Мороз

Автомобильный концерн Daimler AG, являющийся материнской компанией для Mercedes-Benz, официально получил новое имя.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Daimler AG.

Акционеры компании подавляющим большинством (99,89%) проголосовали за переименование Daimler AG в Mercedes-Benz Group AG с 1 февраля 2022 года. В новый концерн войдут четыре бренда: Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach и Mercedes-EQ. А вот грузовикам и автобусам там места не нашлось.

Подразделение коммерческих грузовиков теперь называется Daimler Truck Holding AG и к концу этого года станет полностью независимой компанией, акции которой будут торговаться на Франкфуртской фондовой бирже. Разделение немецкого автогиганта на две отдельные компании позволит увеличить добавленную стоимость всех брендов.

Официально: Mercedes прощается с Daimler и вступает в новую эру

Генеральный директор Daimler Ола Каллениус еще в начале этого года заявил, что "обе компании работают в отраслях, которые сталкиваются с серьезными технологическими и структурными изменениями... и наиболее эффективно смогут работать как независимые структуры, обладающие высокой чистой ликвидностью и свободные от ограничений громоздкого конгломерата".

Это самая значительная трансформация в истории Daimler с момента распада корпорации Daimler-Chrysler в 2007 году. С так называемым "слиянием равных" 1998 года проблемы начались с самого начала, Chrysler после распада оказался на грани банкротства и объединился сначала с FIAT, а затем влился в состав нового автогиганта Stellantis.

Официально: Mercedes прощается с Daimler и вступает в новую эру

Mercedes-Benz EQS

Напомним, еще прошлым летом Mercedes объявил, что к 2030 году намерен полностью перейти на выпуск электромобилей. Начиная с 2025 года, каждая новая платформа марки будет исключительно электрической. Процесс начался с нового Mercedes EQC, затем были представлены модели EQS, AMG-EQS и EQE.

Daimler Truck тоже готовится к электрифицированному будущему. Ожидается, что он будет производить тягачи, работающие как на аккумуляторных батареях, так и на водородных топливных элементах.

Продолжит ли Каллениус исполнять обязанности генерального директора компании по производству грузовых автомобилей, не сообщается. Быть руководителем сразу двух крупных мировых компаний может оказаться непосильной ношей.

Официально: Mercedes прощается с Daimler и вступает в новую эру

У нового концерна Mercedes-Benz Group AG впереди много задач на пути электрификации модельного ряда. Кроме конкурентов в лице BMW и Volkswagen Group, которые также активно электрифицируют свои модельные ряды, есть еще и компания под названием Tesla. Так что борьба будет жаркой.

Напомним, что на смену устаревшей модели Mercedes G-класса серии 461 пришло модернизированное семейство 464. Этот утилитарный внедорожник доступен для заказа только военным и государственным структурам.

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