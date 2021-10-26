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Оновлений флагманський кросовер Renault виходить на український ринок

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Вівторок 26 жовтня 2021 10:05
Оновлений флагманський кросовер Renault виходить на український ринок Оновлений Renault Koleos (Фото: renault.ua)
Автор: Вадим Добровольский

На українському ринку стартують продажі оновленого кросовера Renault Koleos. Флагманська модель бренду отримала новий мотор і розширене оснащення.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на український сайт Renault.

З 1 листопада в Україні стартують продажі оновленого кросовера Renault Koleos. Зовні автомобіль можна упізнати по зміненим світлодіодним фарам і ліхтарям. У салоні – нові оздоблювальні матеріали, зокрема для топ-версії Intense можна вибрати шкіру Nappa в поєднанні з деревом.

Оновлений флагманський кросовер Renault виходить на український ринокТакож Koleos тепер доступний у виконаннях з переднім і повним приводом, у повнопривідних машин з'явилася система допомоги на крутому спуску.

Головне нововведення – під капотом. Автомобіль оснащується бензиновим двигуном об'ємом 2,5 л і потужністю 171 к.с. в парі з варіатором. Нагадаємо, до цього Koleos пропонувався на нашому ринку з 177-сильним 2-літровим турбодизелем і повним приводом.

Оновлений флагманський кросовер Renault виходить на український ринокПередньопривідний Koleos пропонується в єдиній комплектації Zen за ціною 709 тисяч гривень (649 тисяч за фірмовою програмою Рено Бонус). Повнопривідна машина має два виконання – Zen і Intense, а ціни починаються з 770 тисяч гривень (710 тисяч по Рено Бонус).

Нагадаємо, раніше в РБК-Україна авто зібрали актуальну інформацію про те, коли в Україні з'являться нові покоління бестселерів Kia Sportage, Nissan Qashqai та Mitsubishi Outlander.

Також повідомлялося, що компанія Mazda знімає з виробництва кросовер CX-3. Найдоступніший SUV в гамі бренду залишає ринок через низький попит.

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