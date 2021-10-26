ru ua
Вт, 26 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Обновленный флагманский кроссовер Renault выходит на украинский рынок

Новина українською →
Вторник 26 октября 2021 10:05
Обновленный флагманский кроссовер Renault выходит на украинский рынок Обновленный Renault Koleos (Фото: renault.ua)
Автор: Вадим Добровольский

На украинском рынке стартуют продажи обновленного кроссовера Renault Koleos. Флагманская модель бренда получила новый мотор и расширенное оснащение.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на украинский сайт Renault.

С 1 ноябре в Украине стартуют продажи обновленного кроссовера Renault Koleos. Внешне автомобиль можно узнать по изменившимся светодиодным фарам и фонарям. В салоне – новые отделочные материалы, в частности для топ-версии Intense можно выбрать кожу Nappa в сочетании с деревом.

Обновленный флагманский кроссовер Renault выходит на украинский рынокТакже Koleos теперь доступен в исполнениях с передним и полным приводом, у полноприводных машин появилась система помощи на крутом спуске.

Главное новшество - под капотом. Автомобиль оснащается бензиновым двигателем объемом 2,5 л и мощностью 171 л.с.в паре с вариатором. Напомним, до этого Koleos предлагался на нашем рынке со 177-сильным 2-литровым турбодизелем и полным приводом.

Обновленный флагманский кроссовер Renault выходит на украинский рынокПереднеприводный Koleos предлагается в единственной комплектации Zen по цене 709 тысяч гривен (649 тысяч по фирменной программе Рено Бонус). Полноприводная машина имеет два исполнения – Zen и Intense, а цены начинаются с 770 тысяч гривен (710 тысяч по Рено Бонус).

Напомним, ранее в РБК-Украина Авто собрали актуальную информацию о том, когда в Украине появятся новые поколения бестселлеров Kia Sportage, Nissan Qashqai и Mitsubishi Outlander.

Также сообщалось, что компания Mazda снимает с производства кроссовер CX-3. Самый доступный SUV в гамме бренда покидает рынок из-за низкого спроса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Renault Автомобильный рынок
Мнения
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения