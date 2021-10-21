Новий виток боротьби з ДВС: в Каліфорнії хочуть заборонити бензинові газонокосарки

У Каліфорнії хочуть заборонити використання бензинових газонокосарок та іншого садового обладнання, що працює від двигунів внутрішнього згоряння. Заборона може вступити в силу вже у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Car and Driver.

Американський штат Каліфорнія відомий найжорсткішими у світі екологічними вимогами по відношенню до автомобілів. Продаж нових машин з ДВС тут буде заборонена з 2035 року, але ще раніше обмеження може торкнутися садового обладнання, що працює від двигунів внутрішнього згоряння.

Йдеться про газонокосарках і садові пилососи (повітродувки для листя). У Раді з повітряних ресурсів Каліфорнії вважають, що це обладнання за шкідливим впливом на довкілля можна порівняти з автомобілями.

Згідно з дослідженням, за одну годину роботи газонокосарка викидає у повітря стільки ж шкідливих речовин, скільки середньорозмірний бензиновий седан Toyota Camry на маршруті протяжністю 300 миль (480 км). А повітродувки ще шкідливіше: одна година роботи за кількістю шкідливих викидів еквівалентна поїздці на автомобілі на відстань 1100 миль (1770 км).

У Каліфорнії налічується 16,5 млн одиниць різноманітного садового, будівельного і сільськогосподарьского обладнання, що працює від невеликих ДВС. Автомобілів в штаті на 3 млн менньше (13,7 млн ​​одиниць), тому в Раді з повітряних ресурсів Каліфорнії всерйоз занепокоїлися кількістю шкідливих викидів.

Тому вже розроблено законопроет AB 1346, який вимагає прийняття на 1 липня 2022 року заборони на продаж газонокосарок, воздуодувок та іншого обладнання з невеликими ДВС. Заборону передбачається ввести з 1 січня 2024 року. Автори законопроекту вважають, що такі мотори характеризуються високим рівнем викидів оксидів азоту (NOx), хімічно активних органічних газів (ROG) і твердих частинок (PM), що негативно впливає на здоров'я людини.

"Невеликі ДВС не тільки шкідливі для навколишнього середовища, а й можуть викликати астму та інші проблеми зі здоров'ям у людей, які їх використовують, - зазначила один із співавторів законопроекту Лорена Гонсалес. - Прийшов час поступово відмовитися від цих забруднювачів і перейти на більш чисті альтернативи".

Справедливості заради варто відзначити, що Каліфорнія не буде безудмно забороняти всю техніку поголовно. При розробці нових правил продажу такого обладнання буде прийматися до уваги не тільки викиди від ДВС, а й те, наскільки легко можна буде придбати аналогічне обладнання з нульовим рівнем викидів, а також підвищення навантаження на електричні мережі.

Газонокосарка з електричним приводом і вбудованим акумулятором

В даний час на ринку вже є електричні газонокосарки, але вибір поки обмежений. Також не виключено, що для покупців садового обладнання з нульовим рівнем виборосов влади штату введуть субсидії.

Важливо відзначити, що заборона не торкнеться таких транспортних засобів як квадроцикли. У всякому разі, на даному етапі законотворці Каліфорнії про це не думають. Але у майбутньому боротьба з ДВС напевно торкнеться й їх.

Нагадаємо, в Китаї почався випуск електромобіля Zeekr 001. Це новий преміальний суббренд Geely, створений для конкуренції з Tesla.