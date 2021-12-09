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Новий тип кузова і серйозний приріст в габаритах: електричний BMW i3 змінює імідж

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Четвер 09 грудня 2021 10:50
Новий тип кузова і серйозний приріст в габаритах: електричний BMW i3 змінює імідж Фото: BMW i3 (autohome.com.cn)
Автор: Константин Широкун

Компанія BMW готує до випуску новий електромобіль. Серійне виробництво розпочнеться навесні 2022 року, новинка отримає вже знайомий індекс i3.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autohome.

BMW i3 перетворили з хетчбека на седан? Не зовсім так. Субкомпактний електрокар i3, як і раніше, в строю, але тепер з таким же індексом буде випускатися електрична версія 3-ї серії. Така "трійка" заявлена поки що для ринку Китаю.

Очевидно, новинка побудована на шасі оновленої 3-ї серії з подовженою колісною базою. Електричний седан виділяється завдяки глухій решітці радіатора та новій оптиці.

Седан BMW i3 також отримав колісні диски аеродинамічного дизайну і модифіковані передні крила, що переходять в більш виражені бічні спойлери – все це спрямоване на оптимізацію повітряних потоків і зниження споживання енергії.

Повні технічні подробиці поки тримаються в секреті. Але достеменно відомо, що новинка повністю електрична і має максимальну швидкість 180 км/год. Також анонсовано, що седан отримав електродвигун потужністю 340 к.с. Раніше представлений седан BMW i4 eDrive40 оснащений одним електродвигуном такої ж потужності.

Новий тип кузова і серйозний приріст в габаритах: електричний BMW i3 змінює імідж

Якщо уніфікація між моделями полягає не тільки в силовій установці, то можна припустити, що новий седан отримає тягову батарею ємністю 83,9 кВт•год і запас ходу на одному заряді близько 480 км.

Очікується, що світова прем'єра електричного седана BMW i3 відбудеться на автосалоні в Пекіні у квітні наступного року.

Нагадаємо, що Ford навчився видобувати пластик з океану і вже використовує його у своїх автомобілях. Позашляховик Ford Bronco Sport став першим автомобілем, деталі якого зроблені з повністю переробленого океанського пластику.

Раніше ми повідомляли, що Tesla зіткнулася з дорожньою огорожею при зйомках реклами автопілота. ДТП сталося п'ять років тому, всі подробиці інциденту трималися в секреті.

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