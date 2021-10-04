ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Новый Mitsubishi Outlander получил улучшенную гибридную версию с двумя электромоторами

Новина українською →
Понедельник 04 октября 2021 09:11
Новый Mitsubishi Outlander получил улучшенную гибридную версию с двумя электромоторами Тизер нового Mitsubishi Outlander PHEV (Фото: media.mitsubishicars.com)
Автор: Александр Мороз

Кроссовер Mitsubishi Outlander четвертого поколения дебютировал в феврале нынешнего года. Теперь пришла пора обновиться гибридной версии.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Mitsubishi.

В новом поколении плагин-гибрид Outlander получит батарею большей емкости, усовершенствованную систему полного привода и, в отличие от предшественника, будет предлагаться с тремя рядами сидений.

Новый Mitsubishi Outlander получил улучшенную гибридную версию с двумя электромоторами

Главным отличием новой силовой установки станет наличие двух электромоторов — по одному на каждой оси. Кроме того, фирменная система полного привода Super All-Wheel Control (S-AWC) специально модернизирована под гибридную версию и обеспечит "безопасное и комфортное вождение в различных погодных условиях и на любом дорожном покрытии". Предусмотрено увеличение числа ездовых режимов до семи, в том числе по снегу и гравию.

Новый Mitsubishi Outlander получил улучшенную гибридную версию с двумя электромоторами

Технические характеристики пока не опубликованы, но за счет батареи увеличенной емкости, новинка станет мощнее и дальнобойнее предшественника.

Новый Mitsubishi Outlander получил улучшенную гибридную версию с двумя электромоторами

Mitsubishi Outlander PHEV текущего поколения

Напомним, что у нынешнего Mitsubishi Outlander PHEV в состав силовой установки входит 2,4-литровый бензиновый мотор, развивающий 128 л.с. и 201 Нм крутящего момента, а также 95-сильный электрический двигатель. Суммарная отдача агрегатов составляет 224 лошадиные силы, пробег на чистой электротяге достигает 40 километров по циклу EPA.

Компоновка новой платформы позволит разместить в гибридном варианте сиденья третьего ряда, как и у обычной модели. Премьера нового Mitsubishi Outlander PHEV пройдет в конце нынешнего или начале следующего года. На рынке США плагин-гибрид поступит в продажу во второй половине 2022-го.

Напомним, что кроссовер Mitsubishi Outlander примет участие в Rebelle Rally, которое пройдет в пустынях Невады и Калифорнии. В этой гонке стартуют только женщины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Mitsubishi Motors
Мнения
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения