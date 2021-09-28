Новий Jeep Grand Cherokee вперше стане гібридом

Офіційна прем'єра позашляховика Jeep Grand Cherokee п'ятого покоління відбудеться 29 вересня. Спочатку презентація була запланована на Нью-Йоркський автосалон в серпні, але скасування виставки зрушила і прем'єру машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Stellantis.

В анонсі презентації п'ятої генерації Jeep Grand Cherokee також повідомляється, що позашляховик вперше отримає плагін-гібридну версію. Перші зображення показують нам, що новинка зовні буде майже повністю повторювати семимісний Grand Cherokee L.

Дві моделі, швидше за все, матимуть схожий дизайн торпедо, включаючи 10,3-дюймову цифрову приладову панель і 10,1-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи.

Крім нового плагін-гібридного варіанту, Grand Cherokee також оснастять 3,6-літровим V6 Pentastar потужністю 290 к.с. і 5,7-літровим Hemi V8 на 357 к. с. обидва двигуни будуть працювати в парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач.

З яким двигуном буде працювати гібридна модифікація, наскільки вистачить тягової батареї та скільки займе зарядка – всі ці подробиці стануть відомі вже після офіційної прем'єри. Офіційний світовий дебют запланований на ранок 29 вересня.

Раніше повідомлялося, що Honda показала бюджетний кросовер за ціною Renault Duster. Прем'єра новинки відбулася в Джакарті, Індонезія.

Також ми писали, що Mercedes-Benz і концерн Stellantis будуть спільно випускати батареї для електромобілів. Спільне підприємство ACC (Automotive Cells Company) раніше було створено концерном Stellantis спільно з TotalEnergies.