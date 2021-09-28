Новий Jeep Grand Cherokee вперше стане гібридом

Офіційна прем'єра позашляховика Jeep Grand Cherokee п'ятого покоління відбудеться 29 вересня. Спочатку презентація була запланована на Нью-Йоркський автосалон в серпні, але скасування виставки зрушила і прем'єру машини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Stellantis.
В анонсі презентації п'ятої генерації Jeep Grand Cherokee також повідомляється, що позашляховик вперше отримає плагін-гібридну версію. Перші зображення показують нам, що новинка зовні буде майже повністю повторювати семимісний Grand Cherokee L.
Дві моделі, швидше за все, матимуть схожий дизайн торпедо, включаючи 10,3-дюймову цифрову приладову панель і 10,1-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи.
Крім нового плагін-гібридного варіанту, Grand Cherokee також оснастять 3,6-літровим V6 Pentastar потужністю 290 к.с. і 5,7-літровим Hemi V8 на 357 к. с. обидва двигуни будуть працювати в парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач.
З яким двигуном буде працювати гібридна модифікація, наскільки вистачить тягової батареї та скільки займе зарядка – всі ці подробиці стануть відомі вже після офіційної прем'єри. Офіційний світовий дебют запланований на ранок 29 вересня.
Також ми писали, що Mercedes-Benz і концерн Stellantis будуть спільно випускати батареї для електромобілів. Спільне підприємство ACC (Automotive Cells Company) раніше було створено концерном Stellantis спільно з TotalEnergies.