Новый Jeep Grand Cherokee впервые станет гибридом

Официальная премьера внедорожника Jeep Grand Cherokee пятого поколения состоится 29 сентября. Первоначально презентация была запланирована на Нью-Йоркский автосалон в августе, но отмена выставки сдвинула и премьеру машины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Stellantis.
В анонсе презентации пятой генерации Jeep Grand Cherokee также сообщается, что внедорожник впервые получит плагин-гибридную версию. Первые изображения показывают нам, что новинка внешне будет почти полностью повторять семиместный Grand Cherokee L.
Две модели, скорее всего, будут иметь схожий дизайн торпедо, включая 10,3-дюймовую цифровую приборную панель и 10,1-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы.
Помимо нового подключаемого гибридного варианта, Grand Cherokee также оснастят 3,6-литровым V6 Pentastar мощностью 290 л.с. и 5,7-литровым Hemi V8 на 357 л.с. Оба двигателя будут работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
С каким двигателем будет работать гибридная модификация, насколько хватит тяговой батареи и сколько займет зарядка – все эти подробности станут известны уже после официальной премьеры. Официальный мировой дебют запланирован на утро 29 сентября.
Также мы писали, что Mercedes-Benz и концерн Stellantis будут совместно выпускать батареи для электромобилей. Совместное предприятие ACC (Automotive Cells Company) ранее было создано концерном Stellantis совместно с TotalEnergies.