Новый Jeep Grand Cherokee впервые станет гибридом

Официальная премьера внедорожника Jeep Grand Cherokee пятого поколения состоится 29 сентября. Первоначально презентация была запланирована на Нью-Йоркский автосалон в августе, но отмена выставки сдвинула и премьеру машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Stellantis.

В анонсе презентации пятой генерации Jeep Grand Cherokee также сообщается, что внедорожник впервые получит плагин-гибридную версию. Первые изображения показывают нам, что новинка внешне будет почти полностью повторять семиместный Grand Cherokee L.

Две модели, скорее всего, будут иметь схожий дизайн торпедо, включая 10,3-дюймовую цифровую приборную панель и 10,1-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы.

Помимо нового подключаемого гибридного варианта, Grand Cherokee также оснастят 3,6-литровым V6 Pentastar мощностью 290 л.с. и 5,7-литровым Hemi V8 на 357 л.с. Оба двигателя будут работать в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

С каким двигателем будет работать гибридная модификация, насколько хватит тяговой батареи и сколько займет зарядка – все эти подробности станут известны уже после официальной премьеры. Официальный мировой дебют запланирован на утро 29 сентября.

Ранее сообщалось, что Honda показала бюджетный кроссовер по цене Renault Duster. Премьера новинки состоялась в Джакарте, Индонезия.

Также мы писали, что Mercedes-Benz и концерн Stellantis будут совместно выпускать батареи для электромобилей. Совместное предприятие ACC (Automotive Cells Company) ранее было создано концерном Stellantis совместно с TotalEnergies.