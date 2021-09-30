Nissan показав свій самий утилітарний електромобіль Townstar

Nissan показав свій новий легкий комерційний автомобіль, який отримав назву Townstar. Він замінить компактні фургони NV200 і e-NV200.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Nissan.
Townstar побудований на платформі CMF-C Альянсу Nissan-Renault-Mitsubishi. Вже в базовій комплектації новинка отримала ряд електронних асистентів. Серед них помічник коригування курсу при бічному вітрі, а також систему інтелектуального екстреного гальмування, яка вміє розпізнавати пішоходів і велосипедистів.
Опціонально для машини доступні асистент паркування, адаптивний круїз-контроль, система кругового моніторингу та інше. Бензинова версія Townstar буде оснащена 8-дюймовим сенсорним екраном, а для електромобілів доступний 10-дюймовий екран інфотеймента. Підтримка Android Auto та Apple CarPlay присутня вже "в базі", як і бездротова зарядка для смартфона.
Нагадаємо, рамні пікапи і позашляховики Toyota отримають єдину платформу. Створення уніфікованого шасі дозволить також створювати гібридні та електричні модифікації.
Також повідомлялося, що електричні кросовери Audi e-tron відкликають через корозію в гальмах. Відкликна кампанія торкнеться електромобілів, які були випущені з 1 по 8 липня цього року.