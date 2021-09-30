Nissan показав свій самий утилітарний електромобіль Townstar

Nissan показав свій новий легкий комерційний автомобіль, який отримав назву Townstar. Він замінить компактні фургони NV200 і e-NV200.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Nissan.

Townstar побудований на платформі CMF-C Альянсу Nissan-Renault-Mitsubishi. Вже в базовій комплектації новинка отримала ряд електронних асистентів. Серед них помічник коригування курсу при бічному вітрі, а також систему інтелектуального екстреного гальмування, яка вміє розпізнавати пішоходів і велосипедистів.

Варіант з бензиновим двигуном оснащений 1,3-літровим мотором потужністю 130 к.с. і 240 Нм крутного моменту. Електричну версію обладнали електромотором потужністю 122 к.с. електричний фургон отримав запас ходу на одному заряді у 283 км.

Nissan Townstar пропонує до 4,3 кубічних метра вантажного простору. Автомобіль має вантажопідйомність в 800 кг.

Опціонально для машини доступні асистент паркування, адаптивний круїз-контроль, система кругового моніторингу та інше. Бензинова версія Townstar буде оснащена 8-дюймовим сенсорним екраном, а для електромобілів доступний 10-дюймовий екран інфотеймента. Підтримка Android Auto та Apple CarPlay присутня вже "в базі", як і бездротова зарядка для смартфона.

Nissan пропонує гарантію на машину в 5 років, або 160 000 км незалежно від силової установки. На акумулятор Townstar EV надана додаткова восьмирічна гарантія.

Ціни на новинку стануть відомі ближче до старту продажів, який запланований на весну 2022 року.

Нагадаємо, рамні пікапи і позашляховики Toyota отримають єдину платформу. Створення уніфікованого шасі дозволить також створювати гібридні та електричні модифікації.

Також повідомлялося, що електричні кросовери Audi e-tron відкликають через корозію в гальмах. Відкликна кампанія торкнеться електромобілів, які були випущені з 1 по 8 липня цього року.