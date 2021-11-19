Неймовірне везіння: у США жінка вижила після того, як її автомобіль буквально розчавила вантажівка

У США сталася неймовірна аварія зі щасливим кінцем. Велика магістральна вантажівка буквально розчавила легковий автомобіль, але жінка-водій дивом вижила.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Twitter офіцера поліції Рокі Оліфанта.

Жахлива дорожня аварія сталася раніше у вівторок на цьому тижні в США. Інцидент на мосту в Маунт-Вернон, штат Вашингтон, ледь не призвів до загибелі людини, але в підсумку за неймовірним збігом обставин обійшлося без жертв.

Жінка за кермом седана Nissan Altima їхала по мосту, як раптом вантажівка, що рухалася перед нею, почала екстрено гальмувати. Водій легковика теж вдарила по гальмах - і в цей момент ззаду в неї врізалася велика магістральна вантажівка, водій якої не встиг зреагувати.

Через велику різницю у швидкості вантажівка буквально наскочила на седан, попутно мнучи та загортаючи в бублик задню частину його кузова.

При першому погляді на те, що залишилося від легкової машини, може здатися, що її водій в цій аварії загинув. Так подумав і сам офіцер, але під час огляду місця події з салону раптом почулися заклики про допомогу. Було викликано евакуатор, щоб зняти вантажівку, і бригада зі спеціальним інструментом, щоб розрізати кузов.

Дивно, але водій не просто вижила - вона зовсім не отримала ніяких травм. Жінка самостійно покинула місце аварії, скаржачись лише на легкий біль у ребрах і дрібні садна.

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