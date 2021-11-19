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Італійський дизайн та великі батареї: творець Мівіни продаватиме свої електромобілі VinFast у США

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П'ятниця 19 листопада 2021 08:35
Італійський дизайн та великі батареї: творець Мівіни продаватиме свої електромобілі VinFast у США Фото: кросовери VinFast (caranddriver.com)
Автор: Константин Широкун

На автосалоні в Лос-Анджедесі відбулася американська прем'єра в'єтнамських електромобілів VinFast. Засновником компанії є творець знаменитого в Україні бренду "Мівіна"

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Car and Driver.

Раніше в'єтнамський підприємець Фам Нят Вионг тривалий час проживав в Україні - саме він налагодив у нашій країні виробництво вермішелі швидкого приготування "Мівіна". Тепер один із напрямків діяльності підприємливого в'єтнамця - випуск електромобілів під власним брендом VinFast.

Серед ринків збуту є і Північна Америка. Тому на автосалоні в Лос-Анджелесі були представлені відразу дві новинки VinFast: це компактний кросовер VF e35 і середньорозмірний "паркетник" VF e36. Дизайн машин розробляло італійське ательє Pininfarina.

Очікується, що VF e35 буде приводитися в рух електромотором потужністю 204 к.с. більший VF e36 отримає повнопривідну силову установку в складі двох електродвигунів сумарною потужністю 408 к.с.

Італійський дизайн та великі батареї: творець Мівіни продаватиме свої електромобілі VinFast у СШАДля кожної моделі будуть запропоновані два варіанти акумуляторних батарей. Менший VF e35 буде стандартно поставлятися з батареєю, якої вистачить на 450 км пробігу. Опціонально ж кросовер можна оснастити тяговим акумулятором, якого вистачить на більш ніж 500 км. VF e36 отримає запас ходу в 480, або 675 км.

Генеральний директор VinFast Global Майкл Лошеллер повідомив, що перші серійні електромобілі компанії будуть вироблятися у В'єтнамі та імпортуватися в США і Канаду. Але вже опрацьовано план, який дозволить локалізувати виробництво машин в Північній Америці, починаючи з другої половини 2024 року. Компанія прийняла рішення спочатку зосередитися на ринку Каліфорнії.

У Європі першими, хто познайомиться з в'єтнамськими електромобілями, стануть автомобілісти Німеччини, Франції та Нідерландів. І станеться це не раніше кінця 2022 року.

Італійський дизайн та великі батареї: творець Мівіни продаватиме свої електромобілі VinFast у СШАVinFast була заснована у 2017 році, і вже у 2020-му продала 30 тисяч автомобілів у В'єтнамі. VinFast є частиною великої імперії Vingroup, яку очолює підприємець-мільярдер Фам Нхат Вуонг.

Цікаво, що VinFast не матиме традиційної моделі дилерських продажів. Замість цього компанія має намір прийняти модель прямих продажів, вперше запропоновану конкурентом електромобілів Tesla. Бронювання на кросовери відкривається навесні 2022 року, а поставки перших товарних машин заплановані на осінь 2022 року.

Італійський дизайн та великі батареї: творець Мівіни продаватиме свої електромобілі VinFast у СШАЦіни на електричні VinFast поки не оголошені, але заявлено, що акумулятори можна буде не купувати, а брати в оренду. Такий спосіб взаємин автовиробника і клієнта дозволить останнім встановити на машині більш просунуту батарею в майбутньому, коли вона стане доступною.

Нагадаємо, що Hyundai показала свій флагманський кросовер на електротязі. У серію машина піде через кілька років під ім'ям Ioniq 7.

Раніше стало відомо, що показаний бюджетний седан Skoda Slavia за 13 тисяч доларів. Новинки націлена на країни з економікою, що розвивається.

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