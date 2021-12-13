Хочеш їхати – плати: Toyota вимагатиме гроші за кожен запуск двигунів своїх автівок

Багато сучасні автомобілі забезпечені функцією дистанційного запуску двигуна з брелока. Toyota з недавніх пір зробила цю функцію у своїх машинах платною.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на The Drive.

В компанії підтвердили, що дистанційний запуск дійсно працює тільки за платною підпискою. Всі моделі Toyota, оснащені інформаційною системою Audio Plus (в Україні відсутня), з заводу мають лише трирічний безкоштовний доступ до функції дистанційного пуску мотора. Автомобілі з аудіосистемою Premium Audio можуть безкоштовно користуватися функцією дистанційного запуску на термін до 10 років. Після закінчення передплачених з заводу періодів власникам доведеться платити 8 доларів на місяць, або 80 доларів на рік, щоб дистанційний запуск продовжував працювати.

Щоб включити двигун через брелок, власнику досить двічі натиснути кнопку блокування, а потім натиснути її втретє, на цей раз, утримуючи протягом 3 секунд. Через кілька секунд двигун автоматично запуститься.

Toyota також пропонує своїм власникам кілька інших способів дистанційного запуску двигуна. Транспортні засоби, оснащені Remote Connect, можуть заводити і глушити двигун через додаток Toyota на Android або Apple.

Українських покупців і власників Toyota нововведення не торкнеться, адже на нашому ринку система Audio Plus та дистанційний запуск двигуна за її допомогою не пропонуються.

Раніше ми повідомляли, що у США уряд відмовиться від автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами. На альтернативні енергоносії машини чиновників повинні перейти до 2035 року.

Нагадаємо, що Tesla зупинила продажі Model S і Model X за межами США і Канади. Відновлення поставок очікується не раніше другої половини наступного року.