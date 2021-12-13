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Хочешь ехать – плати: Toyota будет требовать деньги за каждый запуск двигателей своих машин

Автор: Константин Широкун

Многие современные автомобили снабжены функцией дистанционного запуска двигателя с брелока. Toyota с недавних пор сделала эту функцию в своих машинах платной.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на The Drive.

В компании подтвердили, что дистанционный запуск действительно работает только по платной подписке. Все модели Toyota, оснащенные информационной системой Audio Plus, с завода имеют лишь трехлетний бесплатный доступ к функции дистанционного пуска мотора. Автомобили с аудиосистемой Premium Audio могут бесплатно пользоваться функцией дистанционного запуска на срок до 10 лет. После истечения предоплаченных с завода периодов владельцам придется платить 8 долларов в месяц, или 80 долларов в год, чтобы дистанционный запуск продолжал работать.

Чтобы включить двигатель через брелок, владельцу достаточно дважды нажать кнопку блокировки, а затем нажать ее в третий раз, на этот раз, удерживая в течение 3 секунд. Через несколько секунд двигатель автоматически запустится.

Toyota также предлагает своим владельцам несколько других способов дистанционного запуска двигателя. Транспортные средства, оснащенные Remote Connect, могут заводить и глушить двигатель через приложение Toyota на Android или Apple.

Украинских покупателей и владельцев Toyota нововведение не коснется, ведь на нашем рынке система Audio Plus и дистанционный запуск двигателя с ее помощью не предлагаются.

Ранее мы сообщали, что в США правительство откажется от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. На альтернативные энергоносители машины чиновников должны перейти до 2035 года.

Напомним, что Tesla остановила продажи Model S и Model X за пределами США и Канады. Возобновление поставок ожидается не ранее второй половины следующего года.

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Автомобильный рынок