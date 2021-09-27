Від 14 тисяч доларів: Найдешевший кросовер Volkswagen надійшов у продаж

Новий кросовер Volkswagen Taigun по дизайну екстер'єру і салону нагадує європейський VW T-Cross, але трохи більший за габаритами та має просторіший салон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CarDekho.

Габаритні розміри компактної новинки складають 4225х1760х1612 мм при довжині колісної бази 2651 міліметрів. Дорожній просвіт кросовера заявлений на рівні 180 мм, об'єм багажника - 385 літрів.

Taigun відрізняється великими світлодіодними фарами, хромованою решіткою і парою сріблястих вставок в нижній частині бампера. Світлодіодні задні ліхтарі з'єднані світиться смугою на всю ширину кузова.

Всередині при мінімалістичному оформленні кросовер непогано оснащений - топ-комплектація має 8-дюймовою цифровою панеллю приладів, а мультимедійна система забезпечена сенсорним екраном на 10 дюймів. Додаймо сюди оббивку зі шкірозамінника, автоматичний клімат-контроль і бездротову зарядку для смартфонів.

Що стосується безпеки, Taigun поставляється з шістьма подушками безпеки, ABS з EBD, ESC (для всіх комплектацій), помічником при спуску з гори, контролем тиску в шинах і парктроніком.

На вибір пропонується два двигуни - літровий трициліндровий агрегат, що розвиває 115 к.с. і 175 Нм крутного моменту, а також більш потужний 1,5-літровий чотирициліндровий агрегат (150 к. с./250 Нм). Обидва мотори стандартно поставляються з шестиступінчастою механічною коробкою передач. За доплату доступні два варіанти автоматичної трансмісії.

Найдоступніший кросовер Volkswagen будуть випускати в Індії, за рахунок чого його початкова ціна на місцевому ринку стартує з $14,2 тисяч в перерахунку. За найдорожчу комплектацію доведеться викласти $21,5 тисяч. Пізніше очікується експорт моделі в інші країни.

Нагадаємо, що Volkswagen хоче стати найбільшим виробником електромобілів у світі до 2025 року. Тим самим компанія випередить Tesla.