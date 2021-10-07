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Коли кульгає доставка: названо несподівану причину дефіциту напівпровідників

Автор: Константин Широкун

Брак напівпровідників – одна з найбільших проблем у світовій автомобільній промисловості за останні роки. На думку Марка Лю, який керує тайванською компанією TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), у всьому винні логістичні компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Time.

Продукцією TSMC користуються такі цифрові гіганти, як Apple, Intel і nVidia. На думку Марка Лю, вже кілька місяців відвантаження чіпів з багатьох профільних підприємств ведеться в достатніх кількостях. Але численні посередники та логістичні компанії, які входять в структури поставок високоточної продукції, істотно гальмують всі процеси.

Накопичення напівпровідників на складах посередників робиться з єдиною метою – для створення штучного дефіциту в окремих регіонах і підвищення цін.

Ймовірно, Заява топ-менеджера TSMC може бути частиною політики з лобіювання інтересів азійських компаній у світовій економіці. У TSMC понад 65% замовлень припадає на американські фірми, отже компанії невигідно, щоб найбільші замовники диверсифікували свої поставки, створюючи додаткові виробничі майданчики та відмовляючись від їх продуктів, про що останні активно говорять в останні місяці.

Нагадаємо Ford винайшов настроювані фари, які змінюють вигляд автомобіля. Завдяки змінним фільтрам це відбувається буквально за лічені хвилини.

Також ми повідомляли, що Toyota обігнала з продажу GM і йде на рекорд. За дев'ять місяців 2021 року продажі Toyota в США склали 1 млн 858 тисяч автомобілів.

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Автомобільний ринок