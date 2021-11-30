Mitsubishi відродив легендарне ім'я Ralliart: стали відомі перші моделі

Компанія Mitsubishi через 11 років відродила спортивний суббренд Ralliart. Набір спортивних аксесуарів поки доступний для Pajero Sport і L200. Але незабаром лінійка моделей з фірмовим пакетом доопрацювань стане ширше.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сайт компанії.
На сьогоднішній день купити машини в стайлінгу Ralliart можна тільки в Таїланді. Позашляховик Pajero Sport і пікап L200 отримають візуальні акценти в зовнішності та інтер'єрі, але технічно залишаються звичайними цивільними машинами.
Pajero Sport можна дооснастити червоними накладками на передній і задній бампери, чорним спойлером на п'яті двері, а також розширювачами на колісних арках. Довершують образ червоні Бризковики і вінілові наклейки Ralliart на боковинах кузова. Аналогічний набір аксесуарів запропонований і для пікапа L200.
Раніше стало відомо, що показаний чотириколісний Mercedes-AMG для найменших. Дитяча коляска доступна в трьох комплектаціях: AMG GT, Avantgarde і Performance.