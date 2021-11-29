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Всього 1000 доларів: показано чотириколісний Mercedes-AMG для найменших

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Понеділок 29 листопада 2021 14:50
Всього 1000 доларів: показано чотириколісний Mercedes-AMG для найменших Фото: коляска Mercedes-AMG (carbuzz.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Mercedes-AMG представила дитячий візок, створений у співпраці з виробником Hartan. Новинка модель доступна у трьох комплектаціях: AMG GT, Avantgarde та Performance.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carbuzz.

Завдяки своїм компактним габаритам і новому механізму складання, коляска здатна вміститися в багажнику купе Mercedes-AMG GT. Дизайн нової коляски є результатом тісної співпраці дизайнерського відділу Mercedes-Benz і Hartan.

Зовні коляска Mercedes-AMG пофарбована в альпійський сірий колір. Дитячий транспортний засіб також оснащений ручним гальмом, п'ятиточковим ременем безпеки і шасі з регульованою висотою.

Всього 1000 доларів: показано чотириколісний Mercedes-AMG для найменшихНовий продукт Mercedes-AMG у виконанні Avantgarde-данина шанувальникам збереження навколишнього середовища. При виготовленні "вкладиша" цієї коляски використовувалися тільки синтетичні матеріали, жодна тварина не постраждала. Новий матеріал, використаний в підкладці, під час випробувань пройшов 100 тисяч циклів стирання.

Всього 1000 доларів: показано чотириколісний Mercedes-AMG для найменшихУ моделі Performance запропоновані великі колеса з пружинною підвіскою. Під коляскою кріпиться простора і легкодоступна кошик для покупок. На всі версії дитячої коляски поширюється трирічна гарантія. Середня ціна дитячого Mercedes-AMG-близько 1000 доларів.

Нагадаємо, що Lexus LX600 на базі Toyota Land Cruiser 300 вразив ціною. Новинка виявилася в 2,5 рази дорожче соплатформенной Toyota Land Cruiser 300.

Раніше стало відомо, що Tesla почне економити на доставці електромобілів клієнтам. У зв'язку з карантинними обмеженнями вартість логістики істотно зросла.

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