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Mitsubishi відродив легендарне ім'я Ralliart: стали відомі перші моделі

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Вівторок 30 листопада 2021 08:50
Mitsubishi відродив легендарне ім'я Ralliart: стали відомі перші моделі Фото: Mitsubishi Ralliart (mitsubishi-motors.co.th)
Автор: Константин Широкун

Компанія Mitsubishi через 11 років відродила спортивний суббренд Ralliart. Набір спортивних аксесуарів поки доступний для Pajero Sport і L200. Але незабаром лінійка моделей з фірмовим пакетом доопрацювань стане ширше.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сайт компанії.

На сьогоднішній день купити машини в стайлінгу Ralliart можна тільки в Таїланді. Позашляховик Pajero Sport і пікап L200 отримають візуальні акценти в зовнішності та інтер'єрі, але технічно залишаються звичайними цивільними машинами.

Pajero Sport можна дооснастити червоними накладками на передній і задній бампери, чорним спойлером на п'яті двері, а також розширювачами на колісних арках. Довершують образ червоні Бризковики і вінілові наклейки Ralliart на боковинах кузова. Аналогічний набір аксесуарів запропонований і для пікапа L200.

Mitsubishi відродив легендарне ім'я Ralliart: стали відомі перші моделіЦікаво, що кіт Ralliart доступний тільки для монопривідних версій Mitsubishi. Вибір варіантів кольору кузова у доопрацьованих машин також обмежений-білий, чорний, або вишневий. Мається на увазі, що з іншими кольорами погано буде поєднуватися лінійка аксесуарів переважно червоного і чорного кольорів. Раніше японський автовиробник анонсував, що першою повноцінною моделлю суббренду Ralliart стане кросовер Outlander нової генерації.

Mitsubishi відродив легендарне ім'я Ralliart: стали відомі перші моделіНагадаємо, що Lexus LX600 на базі Toyota Land Cruiser 300 вразив ціною. Новинка виявилася в 2,5 рази дорожче соплатформенной Toyota Land Cruiser 300.

Раніше стало відомо, що показаний чотириколісний Mercedes-AMG для найменших. Дитяча коляска доступна в трьох комплектаціях: AMG GT, Avantgarde і Performance.

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