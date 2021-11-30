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Mitsubishi возродил легендарное имя Ralliart: стали известны первые модели

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Вторник 30 ноября 2021 08:50
Mitsubishi возродил легендарное имя Ralliart: стали известны первые модели Фото: Mitsubishi Ralliart (mitsubishi-motors.co.th)
Автор: Константин Широкун

Компания Mitsubishi спустя 11 лет возродила спортивный суббренд Ralliart. Набор спортивных аксессуаров пока доступен для Pajero Sport и L200. Но вскоре линейка моделей с фирменным пакетом доработок станет шире.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт компании.

На сегодняшний день купить машины в стайлинге Ralliart можно только в Таиланде. Внедорожник Pajero Sport и пикап L200 получат визуальные акценты во внешности и интерьере, но технически остаются обычными гражданскими машинами.

Pajero Sport можно дооснастить красными накладками на передний и задний бамперы, черным спойлером на пятую дверь, а также расширителями на колесных арках. Довершают образ красные брызговики и виниловые наклейки Ralliart на боковинах кузова. Аналогичный набор аксессуаров предложен и для пикапа L200.

Mitsubishi возродил легендарное имя Ralliart: стали известны первые моделиИнтересно, что кит Ralliart доступен только для моноприводных версий Mitsubishi. Выбор вариантов цвета кузова у доработанных машин также ограничен – белый, черный, или вишневый. Подразумевается, что с другими цветами плохо будет сочетаться линейка аксессуаров преимущественно красного и черного цветов. Ранее японский автопроизводитель анонсировал, что первой полноценной моделью суббренда Ralliart станет кроссовер Outlander новой генерации.

Mitsubishi возродил легендарное имя Ralliart: стали известны первые моделиНапомним, что Lexus LX600 на базе Toyota Land Cruiser 300 поразил ценой. Новинка оказалась в 2,5 раза дороже соплатформенной Toyota Land Cruiser 300.

Ранее стало известно, что показан четырехколесный Mercedes-AMG для самых маленьких. Детская коляска доступна в трех комплектациях: AMG GT, Avantgarde и Performance.

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