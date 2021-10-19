І два колеса на додачу: електрокроссовер Mercedes EQA пропонують за передплатою в парі з електровелосипедом

Mercedes анонсував нову послугу підписки на кросовер Mercedes EQA. Поки що вона доступна в Берліні. Клієнти за фіксовану плату отримують сам електромобіль, страховку, а також бонусну підписку на електровелосипед Power 7.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

Нова програма підписки Mercedes-EQ City Abo призначена для того, щоб надати клієнтам набір електричних транспортних засобів за єдиною комплексною ціною. Для цього Mercedes уклав партнерську угоду з Swapfiets, службою підписки на велосипеди, яка працює в Берліні та інших європейських містах.

За За 799 євро на місяць клієнти отримують EQA 250, повну страховку КАСКО з франшизою в розмірі 1500 євро, а також технічне обслуговування. Клієнти також отримують кредит у розмірі 100 євро на місяць на зарядку, які можна використати на більш ніж 200 тисяч зарядних станціях мережі Mercedes me по всій Європі. Вишенькою на торті є бонусна підписка на електровелосипед Power 7.

Mercedes EQA 250 приводиться в рух 188-сильним електродвигуном і має запас ходу в 430 км.програма Mercedes-EQ City Abo доступна німецьким споживачам з 18 жовтня. Якщо програма виявиться успішною, її дію розширять і на інші європейські ринки.

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