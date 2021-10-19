И два колеса в нагрузку: электрокроссовер Mercedes EQA предлагают по подписке в паре с электровелосипедом

Mercedes анонсировал новую услугу подписки на кроссовер Mercedes EQA. Пока она доступна в Берлине. Клиенты за фиксированную плату получают сам электромобиль, страховку, а также бонусную подписку на электровелосипед Power 7.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.
Новая программа подписки Mercedes-EQ City Abo предназначена для того, чтобы предоставить клиентам набор электрических транспортных средств по единой комплексной цене. Для этого Mercedes заключил партнерское соглашение с Swapfiets, службой подписки на велосипеды, которая работает в Берлине и других европейских городах.
Mercedes EQA 250 приводится в движение 188-сильным электродвигателем и имеет запас хода в 430 км. Программа Mercedes-EQ City Abo доступна немецким потребителям с 18 октября. Если программа окажется успешной, ее действие расширят и на другие европейские рынки.
Ранее сообщалось, что Honda берет курс на электромобили. Главными рынками для грядущих электромобилей Honda видит рынки США и Китая.
Напомним, что Lancia возродит легендарную модель Delta в образе электромобиля. Электрический хэтчбек построят на архитектуре STLA Medium.