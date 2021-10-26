Mercedes-Benz уріже маржу своїх дилерів, щоб профінансувати перехід на електромобілі

У Mercedes-Benz вирішили скоротити маржу своїх дилерів. Це рішення продиктоване бажанням компанії оптимізувати фінансування переведення модельної лінійки на електротягу.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Automotive News.

Під час нещодавніх зборів дилерів Mercedes-Benz в США було оголошено, що компанія скоротить маржу продавців на 0,5% - до 13%. Зниження прибутковості дилерів відбуватиметься за рахунок так званої 6-відсоткової "торгової націнки".

Таке рішення в Mercedes-Benz прийняли, щоб шляхом зниження прибутку своїх дилерів частково профінансувати перехід на електромобілі.

"У Mercedes розглядають будь-яку можливість компенсувати ці витрати, і скорочення маржі - один зі способів зробити це"-зазначив у коментарі Automotive News власник автосалону Mercedes-Benz з Нью-Лондона, штат Коннектикут.

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Компанія планує інвестувати понад 46 мільярдів доларів у розробку електромобілів у період з 2022 по 2030 рік. Дилерам запропонують нові бонуси від продажів електромобілів, для чого структуру маржі дилерських центрів буде спрощено, кількість критеріїв ефективності, які повинні виконуватися дилерами для отримання бонусів, скоротиться.

Відзначимо, що прибутковість дилерів Mercedes-Benz в США різко зросла під час пандемії коронавірусу, а рентабельність продажів майже подвоїлася - з 3,3% до 6,4%.

"Сьогодні дилери заробляють більше, ніж будь-коли раніше, - зазначає власник дилерського центру Mercedes-Benz в Біллінгсі, штат Монтана. - Мабуть, зараз найкращий момент, щоб скоротити маржу в ім'я майбутнього переходу на електромобілі".

У Mercedes-Benz повідомили своїм дилерам, що ринок електромобілів в Північній Америці має всі передумови для зростання на 850% протягом наступних шести років. У компанії вважають, що до 2025 року електромобілі складатимуть половину світового виробництва бренду.

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